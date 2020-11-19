Берлин, , 02:47 — REGNUM Поправки в закон об инфекционной защите жителей Германии принял бундестаг, сообщил журналистам этого глава законодательного органа ФРГ Вольфганг Шойбле.

Инициативу одобрили 415 депутатов Еще 236 высказались против, а восемь — воздержались. Авторами поправок стали ведущие фракции бундестага — ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии.

Процесс принятия изменений в закон проходил на фоне протестных акций в правительственном квартале Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Берлине полицейские применили водометы и слезоточивый газ в отношении протестующих, выступающих против ограничительных мер по коронавирусу. Сотрудники полиции задержали не менее 265 участников демонстраций. В ходе акций произошли столкновения, в результате чего пострадали 10 стражей правопорядка.

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