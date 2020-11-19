Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), которую однопартийцы в законодательном органе вновь выдвинули на этот пост, обещала не претендовать на него в 2022 году. Об этом она заявила 18 ноября в ходе брифинга для журналистов.

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«Я не хочу подрывать любые рычаги влияния, которые у меня есть, но я сделала это заявление», — сказала Пелоси, отвечая на вопрос по поводу данного ею ещё в 2018 году обещания не баллотироваться на третий по значимости пост в стране в 2022 году.

Напомним, что кандидатура 80-летней Пелоси 18 ноября была вновь поддержана контролирующими нижнюю палату Конгресса США демократами на пост её спикера.

В декабре 2018 года, когда против выдвижения Пелоси кандидатом выступала группа демократов, убеждённых в необходимости омоложения руководства, 78-летний политик обещала не баллотироваться на пост спикера на промежуточных выборах в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси приняла решение переизбираться на следующий срок.

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