Бейрут, 19 ноября 2020, 02:23 — REGNUM Разведывательные полеты в небе над южными районами Ливана провели истребители ВВС Израиля, сообщает агентство Al-Wataniya со ссылкой на информацию ливанской армии.
Маневры были проведены над морским побережьем Ливана вблизи порта Сайда.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 ноября израильские военные нанесли воздушные удары по территории Сирии. Их целью стали объекты, связанные с иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс».
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