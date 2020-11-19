Бейрут, , 02:23 — REGNUM Разведывательные полеты в небе над южными районами Ливана провели истребители ВВС Израиля, сообщает агентство Al-Wataniya со ссылкой на информацию ливанской армии.

Маневры были проведены над морским побережьем Ливана вблизи порта Сайда.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 ноября израильские военные нанесли воздушные удары по территории Сирии. Их целью стали объекты, связанные с иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс».

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