Любляна, , 02:23 — REGNUM 18 ноября словенская оппозиция и члены коалиционного правительства раскритиковала письмо премьер-министра Словении лидерам европейских учреждений, в котором он призывает к компромиссному решению в конфликте с Польшей и Венгрией, которые отказываются от навязывания условий по распределению европейских средств путем соблюдения верховенства права. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

В письме премьер-министра Янеса Янши, в котором, среди прочего, указывается, что европейские институты применяют двойные критерии при оценке верховенства права резко отреагировала председатель партии «Социальных демократов» Таня Файон.

Она заявила, что необходимо прекратить пагубные действия премьер-министра в международном пространстве, которые вызывают беспокойство.

Хотя в своем письме, направленном председателю Европейского совета Чарльзу Мишелю, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и национальным лидерам стран-членов, он призывает к «всеевропейскому единству» и «компромиссному» решению в споре с Польшей и Венгрией, которые проголосовали против признания верховенства права среди критериев распределения европейских средств.

Янша в своем письме также утверждает, что принцип верховенства права не должен использоваться произвольно, и что только суд в конкретном случае может определить, что такое верховенство права, а что нет, и что в случае Польши и Венгрии речь идет о «политически мотивированной кампании», которая «не уважает реальность».