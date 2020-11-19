Москва, 19 ноября 2020, 02:00 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с азербайджанским премьер-министром Али Асадовым, сообщает 18 ноября пресс-служба правительства РФ.
Был рассмотрен ряд вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического взаимодействия.
«Состоялся также обмен мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учетом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе», — указано в сообщении пресс-службы.
Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили реализацию совместных проектов в сельскохозяйственном машиностроении, фармацевтической промышленности и других областях.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта с представителями сопредседателей Минской группы ОБСЕ.