Подгорица, , 01:51 — REGNUM Еврокомиссар Янез Ленарчич в своём послании послу Бояну Шаркичу по случаю завершения его пребывания на посту главы миссии Черногории в ЕС 18 ноября заявил, что Подгорица является лидером в процессе европейской интеграции, и предыдущие четыре года характеризовались прогрессом в переговорах Черногории с ЕС. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Я хочу поздравить вас с открытием всех переговорных глав и предварительным закрытием трех глав переговоров с Европейским союзом. Я уверен, что Черногория продолжит путь к ЕС с той же решимостью», — говорится в письме.

Напомним, в опубликованной в феврале 2018 года стратегии ЕС отмечалось, что Черногория наряду с Сербией являются фаворитами, которые могут быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году.

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