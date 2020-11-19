Подгорица, , 01:50 — REGNUM На коллегии председателя парламента 18 ноября депутаты правящей партии и оппозиции согласовали поправки к регламенту, которые позволят проводить голосования в парламенте в дистанционном формате. За это предложение законодатели проголосуют на сессии парламента, которая ранее была запланирована на 23 ноября. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Так что уже 2 декабря законодатели, которые могут быть заражены коронавирусом и уйти на самоизоляцию, смогут голосовать не только по выборам нового правительства, но и по всем другим вопросам», — подчеркнул председатель парламента Алекса Бечич.

После коллегии он указал, что в настоящее время значительное количество черногорских депутатов заражено коронавирусом.

«Я с удовольствием заявляю, что правительство и оппозиция достигли консенсуса относительно предложения решения о внесении изменений в регламент парламента Черногории, которое позволит обеспечить бесперебойную работу парламента Черногории в ходе чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией коронавируса», — написал председатель парламента Алекса Бечич в своем профиле в социальной сети.

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