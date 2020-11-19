Загреб, , 01:50 — REGNUM Министерство обороны Хорватии 18 ноября объявило об отправке 34 хорватского контингента в Косово для участия в операции НАТО под названием «Силы для Косово» с целью поддержания мира и стабильности в данном крае. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Двадцать членов 34 хорватского контингента «Силы для Косово"отправилось из Загреба по дороге в Косово через Черногорию и Албанию. Они будут находится в Косово в течение следующих шести месяцев.

По прибытии в эксплуатационную зону хорватские солдаты присоединяться к силам НАТО в штабе командования операции «Силы для Косово"и его подразделениям.

Напомним, «Силы для Косово» или «KFOR» — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в частично признанной республике Косово. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244и вошли в Косово 12 июня 1999 года.