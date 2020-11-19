Загреб, , 01:26 — REGNUM При соблюдении особо строгих мер предосторожности из-за пандемии коронавируса в хорватском городе Вуковаре 18 ноября отмечается 29 годовщина трагических событий времён Гражданской войны в Хорватии 1991−1995 гг. Город в течение 87 дней был осаждён подразделениями Югославской народной армии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

По версии хорватских СМИ, Вуковар был полностью разрушен, и около 7000 защитников города и гражданских лиц были отправлены в лагеря пленных, и из города было изгнано около 22 000 «несербов».

Несмотря на рекомендации эпидемиологов, в «колонне памяти» приняли участие более тысячи человек.

Напомним, каждый год в середине ноября по всей Хорватии проходят мероприятия, приуроченные ко взятию города Вуковар подразделениями Югославской народной армии и сербскими ополченцами. В нынешней Хорватии, к которой город отошел в 1998 году после ликвидации непризнанного государства хорватских сербов Республики Сербская Краина, эта дата трактуется как трагическая.

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