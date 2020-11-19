Киев, , 00:56 — REGNUM Принадлежащий украинскому экс-президенту Петру Порошенко фитнес-клуб «Пятый элемент» оштрафуют, если он продолжит нарушать карантин выходного дня, заявил 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении.

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«Санкции за нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника финтес-клуба «Пятый элемент», — сказал он.

Зеленский посоветовал Порошенко определиться с позицией по вопросу опасности распространения коронавируса и не манипулировать сознанием украинцев.

«С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением ковида критическая. С другой стороны, содействуете этому, — объяснил украинский лидер. — Мне кажется, вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный».

Ранее ИА REGNUM сообщало, «карантин выходного дня» на Украине введен на прошлой неделе до конца ноября. На выходных 14−15 ноября власти целого ряда городов под разными предлогами пытались не выполнять это решение правительства.