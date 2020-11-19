Тегеран, , 09:07 — REGNUM 18 ноября советник президента Ирана Хесамеддин Ашна на отдельных встречах с послами Азербайджана и Армении подчеркнул необходимость невмешательства внерегиональных держав в урегулирование нагорно-карабахского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Одновременно с реализацией соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией послы двух стран посетили иранский центр стратегических исследований при президенте в отдельных встречах с Хессамеддином Ашной и группой экспертов из регионального центра Закавказья, обсудив перспективы установления мира и укрепления двустороннего и регионального сотрудничества.

Подтвердив принципиальную позицию Ирана по сохранению нейтралитета и необходимости невмешательства внерегиональных держав в урегулирование нагорно-карабахского кризиса, Ашна призвал мировое сообщество уважать международное право.

Он также выразил надежду, что Исламская Республика Иран может способствовать укреплению мира и углублению двустороннего сотрудничества во взаимных интересах обеих стран.