Тегеран, , 09:16 — REGNUM 18 ноября посол Ирана в Омане Али Наджафи и председатель Консультативной ассамблеи Омана Халид аль-Маавали обсудили важность взаимодействия парламентских групп дружбы и специализированных комиссий в интересах двух стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Наджафи встретился и провел беседу с Аль-Маавали по случаю 50-летия национального дня Омана. Он поздравил спикера парламента с праздником, призвав к активизации межпарламентского сотрудничества между двумя государствами.

Обе стороны обсудили последние события, касающиеся групп дружбы, и подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества, а также отметили необходимость проведения консультаций между депутатами Ирана и Омана.

Парламент Омана был образован в 1991 году указом Султана Кабуса и в настоящее время находится на своем девятом сроке полномочий, насчитывая 86 членов, избираемых прямым голосованием народа.