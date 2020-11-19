Тегеран, 19 ноября 2020, 09:32 — REGNUM 18 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если новый избранный президент США Джо Байден попытается вернуться к СВПД, то ему придется выполнить обязательства США по ядерной сделке и снять санкции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Когда Трамп вышел из СВПД, он не смог извлечь выгоду из данного шага. Это была ошибка президента и его соратников. Если Байден стремится вернуться к СВПД, ему придется выполнить обязательства США по сделке и снять санкции», — отметил Зариф в эксклюзивном интервью иранской ежедневной газете.
Джо Байден был избран 46-м президентом Соединенных Штатов с 290 голосами коллегии выборщиков против 214 голосов коллегии выборщиков Дональда Трампа, в то время как Камала Харрис была избрана первой женщиной, занимающей пост вице-президента страны.