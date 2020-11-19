Тегеран, , 09:37 — REGNUM 18 ноября пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН в Нью-Йорке Али Реза Мириусефи отреагировал на сообщение New York Times, заявив, что Иран ответит на любой агрессивный акт со стороны врагов благодаря своей военной сдерживающей силе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Ядерная программа Исламской Республики предназначена исключительно для мирных целей и гражданского использования», — сказал Мириусефи в ответ на сообщение New York Times о том, что президент США Дональд Трамп спросил своих старших советников на встрече в Белом доме, есть ли у него варианты принять меры против основных ядерных объектов Ирана в ближайшие недели.

Иранский дипломат высоко оценил военную мощь и отвагу иранских вооруженных сил, способных помешать «авантюризму любого агрессора или отреагировать на него».

Мириусефи также подтвердил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проверило ядерную деятельность Ирана и отметило ее мирный характер в своих нескольких докладах.