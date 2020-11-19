Тегеран, , 09:38 — REGNUM 18 ноября посол Ирана в Азербайджанской Республике Аббас Мусави написал в своем твиттере в ответ на дружеское послание президента Ильхама Алиева, что общие исторические, культурные и религиозные корни Ирана и Азербайджана навсегда превратили границы двух стран в «границы мира и дружбы». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее Алиев во время посещения города Джебраил в Нагорно-карабахском районе и прохождения вдоль реки Арас вблизи исторических мостов Ходаафарина назвал границу страны с Ираном границами дружбы.

Город Джебраил, расположенный недалеко от иранской границы, был передан Армении в 1993 году и возвращен Азербайджанской Республике во время недавнего конфликта в спорном районе Нагорного Карабаха.

Напомним, что 27 сентября начался новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Армения и Азербайджан возобновили столкновения на общей границе в конце сентября, обвиняя друг друга в применении насилия.