Минск, , 20:43 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии провела профилактическую беседу с православным и католическим священниками, отреагировав на их публичные заявления, «ведущие к конфронтации в обществе». Об этом 18 ноября посредством Телеграм сообщил отдел информации белорусского ведомства.

Прокуроры предъявили «официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона» председателю Синодального информационного отдела Белорусского Экзархата РПЦ (Белоруской Православной Церкви) Сергию Лепину и викарному епископу Минско-Могилёвской архиепархии Римско-католической церкви Юрию Кособуцкому.

«На личных страницах в социальной сети Facebook и других интернет-ресурсах были размещены заявления священнослужителей по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти, возведенного в связи со смертью Романа Бондаренко, — сказано в официальном сообщении. — В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения».

Читайте на эту тему: Обанкротившийся режим Лукашенко переходит к бессмысленному террору

Генпрокуратура Белоруссии считает, что высказывания священнослужителей «недопустимы и неприемлемы, поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем».

«Более того, подобные высказывания противоречат статье 16 Конституции Республики Беларусь, запрещающей деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против гражданского согласия», — заявили прокуроры постсоветской республики.

По их мнению, священнослужители Православной и Католической церквей не имели права высказывать свои оценочные суждения. При этом прокуроры сослались на статью 8 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях».

«Генеральная прокуратура вынесла и предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей, в котором потребовала устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций», — сообщил отдел информации белоруской прокуратуры.

Также читайте на эту тему: Белорусские города во власти бандитов

Напомним, с инициативой проведения профилактической работы со священнослужителями, осуждающими насилие белорусских силовиков, накануне выступил Александр Лукашенко. поводом стали записи на личных страницах священнослужителей в социальных сетях, в котором было выражено частное мнение по факту действий белорусских чиновников и силовиков в ситуации возникновения самодеятельного мемориала на месте гибели минчанина Романа Бондаренко. Вечером 11 ноября неизвестные в масках (по неофициальным данным — силовики) прибыли зачищать двор по улице Червякова от националистической символики, напали на Бондаренко и избили его, затем на специально подготовленном транспортном средстве доставили в отделение милиции, а оттуда отправили в больницу с травмами, от которых 12 ноября избитый минчанин скончался.

Генпрокуратура Белоруссии, которую возглавляет бывший начальник Госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед, отказывается возбуждать уголовные дела по фактам жестокого насилия, пыток и убийств, совершённых сотрудниками силовых ведомств в отношении мирных демонстрантов. ГКСЭ Белоруссии известен фальсификациями государственных экспертиз, в частности — по уголовному «делу регнумовцев».

Читайте на эту тему: Лукашенко заявил о вероятности гражданской войны в Белоруссии