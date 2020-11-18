Москва, , 20:33 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Узбекистан Баходиром Курбановым. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Руководители военных ведомств двух стран обсудили широкий спектр вопросов, касающихся военного и военно-технического двустороннего сотрудничества России и Узбекистана. Ранее сообщалось, что военнослужащие Узбекистана приняли участие в международных армейских играх АрМИ-2020. Договор между РФ и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества действует с 2017 года.