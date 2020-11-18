Москва, , 20:27 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ перспективы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает 18 ноября пресс-служба МИД РФ.

Во встрече участвовали дипломатические представители России, Франции, США, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

«В ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября. Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран», — указано в сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян опубликовали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям этого заявления, враждующие стороны останавливают войска на занятых позициях, ряд районов Карабаха передаются под контроль Баку, проводится обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, вводятся российские миротворцы.

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