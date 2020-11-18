Киев, , 20:19 — REGNUM Правительство Украины подготовило законопроект о запуске накопительной пенсионной системы с 2021 года.

Об этом на заседании кабмина сегодня, 18 ноября, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что экспериментальную модель вводят для ограниченного числа граждан — для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. По его словам, Размер единого социального взноса планируется увеличить на 7% и на 15% в зависимости от конкретной специальности.

Шмыгаль отметил, что речь идет о 2−3 млрд гривен в год, которые будут откладываться на будущие пенсии.»Расчеты… показывают, что от введения такой системы однозначно выигрывают и работники, и работодатели, и экономика Украины в целом», — утверждает украинский премьер.

Законопроект правительства еще должна поддержать Верховная рада. Примерная дата внесения документа в парламент и голосования по нему пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре Шмыгаль угодил в скандал, заявив в одном из выступлений о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии украинцам через 15 лет. Он отметил, что количество работоспособного населения уменьшается и это «обычная математика и экономическая демография». Премьер еще тогда анонсировал, что необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к существующей солидарной.