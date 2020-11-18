Москва, , 19:35 — REGNUM Законопроект о дистанционном заключении договоров на пользование связью и интернетом внес в Госдуму Максим Кудрявцев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Законопроектом предусматривается право гражданина внести в учетную запись единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения об уникальном идентификаторе устройства — IMEI. В случае утраты мобильного телефона, IMEI которого внесен в ЕСИА, абонент будет вправе обратиться в Роскомнадзор с требованием не оказывать услуги связи абоненту или пользователю услуг связи, использующему утраченное устройство, IMEI которого внесен в ЕСИА. Таким образом, злоумышленник или иное лицо не сможет пользоваться украденным или случайно найденным мобильным телефоном, отмечает автор.

Ряд поправок касаются борьбы с «серыми» СИМ-картами. Предусматривается установление процедуры по идентификации пользователей корпоративной мобильной связи. Предлагается оказывать услуги только при условии наличия подтвержденной учетной записи пользователя услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя в ЕСИА, которая должна содержать сведения о номере мобильного телефона.

Одновременно для мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте предлагается создать информационную систему мониторинга проверки сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя (ИП).