Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в сотрудничестве с российскими разведслужбами, сообщает 18 ноября пресс-служба министерства юстиции США.

По утверждению ведомства, он признал вину в сговоре с целью предоставления российской разведке информации, касающейся национальной безопасности США.

Уточняется, что с декабря 1996 года по январь 2011 года Деббинс сотрудничал с представителями российской разведки, получил кодовое имя Икар Лесников и передавал им «информацию о химических подразделениях и подразделениях специального назначения» США.

При этом газета The Washington Post сообщает, что Деббинс еще в 2019 году признавался в сотрудничестве с ГРУ и обосновывал его мессианским видением своей роли в России. По его словам, он должен был «принести им свободу».

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