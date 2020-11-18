Москва, 18 ноября 2020, 19:30 — REGNUM Назначение выходца из Татарии Артёма Здунова врио главы Мордовии — это шаг вперед в его карьере. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 18 ноября провёл рабочую встречу с Артёмом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Мордовии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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