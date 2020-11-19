Анкара, , 00:42 — REGNUM Министерство обороны Украины готовится закупить у турецкой частной бороной компании «Baykar Makina» беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

За последние годы министерство обороны Украины закупило уже 6 турецких беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 при посредничестве украинского государственного оборонного экспортного агентства «Укрспецэкспорт», готовится разместить новый заказ на нужды Вооруженных Сил Украины. Согласно информации министерства обороны Украины, данные беспилотник будут поставлены в страну с целью защиты побережья Черного и Азовского моря.

Министерство обороны Украины также намерено поставить в страну турецкую наземную станцию управления в дополнение к уже закупленным мобильным наземным станциям, которые планируется закупить до конца 2020 года с целью осуществления постоянной разведывательной и наблюдательной деятельности.