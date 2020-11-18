Москва, , 19:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Об этом сообщила 18 ноября пресс-служба Кремля.

Как отмечается, глава государства провёл рабочую встречу с Гладковым, в ходе которой «сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора».

Напомним, Евгений Савченко, руководивший Белгородской областью с 1993 года, в середине сентября объявил о своей отставке

Вячеслав Гладков прошёл программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенную в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления. Занимал должности вице-губернатора Ставропольского края и вице-губернатора Севастополя.

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