Москва, , 19:02 — REGNUM Реализация норм внесенного в Госдуму законопроекта позволит повысить законность и прозрачность в деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Проект закона содержит нормы о признании иностранными агентами физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа.

«Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами», — отметил Пискарёв.

Согласно поправкам, физлицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иноагента, обязано указывать о наличии этого статуса в том числе при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации.

Материалы, производимые или распространяемые физическим лицом — иноагентом, или информация о нем, распространяемая через средства массовой информации (СМИ), должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности такого физического лица.

Кроме того, таким образом можно сделать вывод, что журналист, сотрудник иностранного издания, работающий в РФ, является иноагентом.

Отдельно прописывается, что лицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, не может быть назначено на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

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