Москва, , 19:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы Мордовии Владимира Волкова. Соответствующий указ обнародовала 18 ноября пресс-служба Кремля.

Согласно документу, временно исполняющим обязанности руководителя региона до вступления в должность лица, избранного главой Мордовии, назначен Артём Здунов.

Ранее сегодня стало известно, что Владимир Волков, руководивший республикой с 2012 года, обратился к главе государства с просьбой об отставке.

Артём Здунов прошёл программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенную в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления. С февраля 2018 года и до последнего времени возглавлял правительство Дагестана, ранее был министром экономики Татарии.

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