Берлин, , 18:29 — REGNUM Полиция Берлина задержала около 200 человек, принимавших участие в акциях протеста, сообщает 18 ноября пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.

Уточняется, что двое из задержанных будут привлечены к судебной ответственности.

«По состоянию на 14:00 (16:00 мск) было проведено 190 задержаний. Два человека предстанут перед судьёй», — указано в сообщении.

По данным полиции Берлина, девять полицейских пострадали в ходе разгона протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, берлинская полиция применила водомёты против демонстрантов, выступивших против принятия закона, расширяющего полномочия властей в сфере новых ограничительных мер при пандемии.

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