Киев, , 20:31 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) беспокоят несколько пунктов антикоррупционной реформы на Украине, что, видимо, и стало причиной паузы в отношениях сторон.

Об этом в интервью «Корреспонденту» заявил заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук, материал опубликован сегодня, 18 ноября.

Чиновник утверждает, что формально все структурные маяки для Украины выполнены, и, соответственно, у МВФ нет формальных предпосылок, чтобы не присылать миссию и не давать следующий транш.

«Фонд смотрит на ситуацию в целом… Есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ — назначение высшего совета юстиции, работа специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость национального антикоррупционного бюро», — отметил замминистра.

Драганчук утверждает, что все вопросы, неформально беспокоящие МВФ, сейчас «находится в процессе решения».

Он также подтвердил, что позитивный сигнал от МВФ, то есть хотя бы начало работы миссии фонда в Киеве, уже откроет Украине «связанное» финансирование от Евросоюза и Всемирного банка.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 17 ноября состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФКристалиной Георгиевой. По итогам переговоров Зеленский заявил, что у фонда и властей Украины «есть прочное доверие, они тесно работают, чтобы как можно скорее завершить переговоры и принять миссию». Между тем, эксперты утверждают, что разговор ясно показал серьезные проблемы в отношениях официального Киева и фонда — «умных людей можно обмануть, но только один раз — второй раз они вам уже не верят».

Напомним, что Киев пока получил лишь $2 млрд из $5 млрд, выделение которых предполагается действующей сейчас программой. Остальная сумма «зависла», хотя ранее предполагалось выделение выделение нескольких траншей до конца года.