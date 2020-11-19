Саранск, , 00:50 — REGNUM Заявление главы Мордовии Владимира Волкова о том, что он обратился к президенту России с просьбой о своей отставке, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 18 ноября в сервисе.

«Прежде чем подписать заявление об отставке, его надо хорошенько проверить. Ему доверили такой регион! Если честно работал — молодец. Если нет — на нары! Третьего не дано», — написала Тамара М.

Многие комментаторы отметили позитив в данном решении Волкова, но, в то же время, они призвали руководство страны тщательно проверить политика на наличие нарушения законов за время его пребывания на посту главы Мордовии.

«Это хорошая тенденция. Но перед принятием отставки должно быть тщательное расследование по поводу нажитого непосильным трудом аж до третьего колена, чтобы, например, его несовершеннолетние дети случайно не оказались владельцами половины Мордовии», — пишет Сергей М.

Отдельные граждане выразили своё недоверие тому, что Волков решил уйти со своего поста добровольно. По их видению, к нему поступило требование сверху, спорить с которым он не стал.

«Ага, дорогу молодым… Кто же от кормушки добровольно откажется? Попросили парни сверху», — считает Евгений К.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что на смену Волкову не придёт более «хороший» политик. Они считают, что на данную должность придёт человек, целью которого станет улучшение своего материального положения.

«Пора уступить «малообеспеченным» членам у власти. Задорнов ещё в 90 — х говорил: «У нас существуют только две партии: та, которая хапнула, и та, что ещё не успела. И они переодически меняются местами», — поделилась Татьяна С.

Напомним, 18 ноября глава Мордовии Владимир Волков в среду объявил о своей отставке.