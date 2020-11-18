Киев, , 18:14 — REGNUM Почти четверть граждан Франции, Германии, Польши и Италии не имеют никаких ассоциаций с Украиной, то есть вообще ничего не знают об этой стране.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие данные социологического исследования представил 18 ноября центр «Новая Европа», сообщает украинское государственное информагентство «Укринформ».

Вместе с тем, по мнению аналитиков центра, для Украины это скорее положительная новость — «поскольку опрошенные могут получить такую информацию, которая будет способствовать возникновению у них позитивных ассоциаций».

Согласно источнику, старший аналитик центра «Новая Европа» Лео Литра заявил, что у большинства респондентов при упоминании об украинском государстве возникают негативные ассоциации. Например, три самые часто возникающие ассоциации с Украиной — с войной (12%), бедностью и безработицей (10,8%), а также эмиграцией (10,3%), на четвертом месте ассоциация с Россией (9,1%)

Респондентов также попросили назвать известных людей, с которыми в основном ассоциируют Украину. Результаты получились следующие — с Кличко или братьями Кличко (1,6%), президентом России Владимиром Путиным (1,4%), Степаном Бандерой (1,1%) и Александром Лукашенко (0,5%).

Украинский официоз сообщает, что опросы общественного мнения были проведены во Франции, Германии, Италии и Польше в конце сентября социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу центра «Новая Европа». Опрошено более 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, причем респонденты в каждой стране были отобраны таким образом, чтоб пропорционально представить различные группы по полу, возрасту и регионам проживания.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас достаточно нестандартным способом, «в стаканах», оценил евроинтеграционный прогресс Киева в этом году.

В офисе президента Зеленского, в свою очередь, отметили, как он пытается постоянно «повышать градус» амбициозности евроинтеграционных стремлений страны.