Киев, , 18:02 — REGNUM Украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады тренируются во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО, сообщает 18 ноября пресс-служба минобороны Украины.

«Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского начала прохождение боевой подготовки совместно с инструкторами государств НАТО», — указано в сообщении украинского военного ведомства.

Уточняется, что подготовка при участии натовских инструкторов будет продолжаться два месяца. В занятиях будут участвовать штаб бригады, штабы батальонов и командиры подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские и британские военные провели совместные учения Warrior Watcher 2020 в Николаевской области.

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