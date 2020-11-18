Иваново, , 18:01 — REGNUM Проведение конкурса на пост главы города Иваново назначено на 14 января 2021 года. Решение приняли депутаты Ивановской городской думы на заседании 18 ноября, сообщили в пресс-службе гордумы.

Документы от кандидатов на пост мэра областного центра будут принимать в период с 4 до 23 декабря 2020 года. Документы на соответствие требованиям будут проверены конкурсной комиссией в составе восьми человек.

Также депутаты внесли изменения в Устав города, которые предусматривают, в частности, увеличение срока полномочий главы Иваново с 2,5 лет до четырёх лет.

Последний конкурс на пост главы мэра проводился летом 2019 года, победителем стал Владимир Шарыпов — его избрали на второй срок, который составил лишь один год и два месяца — в связи с истечением полномочий предыдущего созыва гордумы. Ранее сообщалось, что срок полномочий главы Иваново могут продлить до пяти лет.