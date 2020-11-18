Киев, , 17:57 — REGNUM Законопроект президента Владимира Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум получил поддержку профильного парламентского комитета по вопросам организации государственной власти.

Соответствующее решение принято сегодня, 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, комитет рассмотрел проект и рекомендовал парламенту Украины принять его во втором чтении. При этом 18 членов комитета проголосовали за, и три депутата воздержались.

В сообщении отмечается, что в документе предусмотрены четыре «предохранителя» от возможных махинаций в вопросах изменения территории Украины. В частности, нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины, создание угроз национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды. Также нельзя вынести на референдум вопрос налогов, бюджета и амнистии; и вопросы, отнесенные к компетенции органов правопорядка.

ИА REGNUM напоминает, что в июне Рада поддержала в первом чтении законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме, но с условием необходимости его доработки ко второму чтению. Поправки перед вторым чтением в документ вносились с помощью экспертизы Венецианской комиссии и специалистов из ЕС. Так, В Совете Европы отметили, что нынешний проект закона является значительным шагом вперед по сравнению с законопроектом 2012 года, который рассматривали при президентстве Виктора Януковича.