Киев, , 17:49 — REGNUM Правительство Украины назначило новым главой государственной таможенной службы страны Павла Рябикина.

Соответствующее решение утверждено на заседании сегодня, 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер-министр Денис Шмыгаль перед назначением уточнил, что согласовано предложение министерства финансов и пройдены все соответствующие процедуры.

Любопытно, что Рябикин с начала 2017 года работал на должности генерального директора главного аэропорта Украины — «Борисполь». До этого он был депутатов Рады трех созывов и занимал ряд других высоких должностей, включая пост посла Украины в Дании.

Комментариев от самого Рябикина в настоящий момент еще нет.

ИА REGNUM напоминает, что 22 октября кабмин Украины принял распоряжение об увольнении Андрея Павловскогос должностей временного исполняющего обязанности главы таможенной службы. Павловский возглавил таможню 19 августа и занимал эту должность чуть более двух месяцев.