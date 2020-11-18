Бишкек, , 17:44 — REGNUM Новый директор госкомиссии по делам религий Акин Токталиев считает необходимым убрать из конституции пункт, гласящий, что «Киргизия является светским государством», пишет «Vesti.kg».

Ислам Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, сделать это нужно потому, что абсолютное большинство жителей страны, а именно 98% населения, являются верующими людьми.

«Наш народ сохранился благодаря исламу. А если бы наша страна была изначально светской, то мы забыли бы имя свое и исчезли как нация», — утверждает он.

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Отметим, что за годы независимости количество мечетей в Киргизии выросло почти в 70 раз — с 39 в 1991 году до 2 688 в 2019 году. Также на территории республики действуют 12 исламских вузов и 131 медресе.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии вынесли на общественное обсуждение проект новой конституции, инициированный группой из 80 депутатов республиканского парламента. Референдум по смене Основного закона хотят провести одновременно с досрочными президентскими выборами — 10 января 2021 года.