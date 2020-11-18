Киев, , 17:40 — REGNUM Здоровье президента Украины Владимира Зеленского «улучшается каждый день».

Об этом в комментарии изданию УНН сегодня, 18 ноября, рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Мендель отметила, что у Зеленского уже нет кашля, и президент «держится бодро».

Также пресс-секретарь подчеркнула, что президент продолжает полноценно работать — в частности проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки.

Она заявила, что на поправку идет и глава офиса президента Андрей Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что у Зеленского и Ермака подтвердиликоронавирусную болезнь COVID-19 еще 9 ноября. Они проходят лечение в главной государственной больнице Украины «Феофания».