Москва, , 17:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не должен забывать о том, что многовекторных союзников не бывает. Об этом 18 ноября на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов. Так он ответил Лукашенко, который недавно сказал, что против белорусской «многовекторности подскочили некие силы в РФ».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В России понимают многовекторность как курс на Запад, как готовность предательства или предательство. Никакого скольжения в обе стороны в нынешних обстоятельствах быть не может. Не бывает многовекторных союзников, которые дружат и с природными друзьями, и с их лютыми врагами, доказывая при этом: сие нормально, даже хорошо, и вообще только так и должно быть, — написал Колташов. — Даже заикаться сейчас о многовекторности означает открывать умыслы, очень и очень некрасивые. В докризисном мире все было иначе, но теперь правила игры изменились. Поймет ли Лукашенко, способен ли понять, что формулу «кое-что иногда с Россией» требуется заменить на «только с Россией»?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многовекторная политика республики связана с экономическими вопросами и удивился тому, что против белорусской «многовекторности подскочили некие силы в РФ».

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