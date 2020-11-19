Москва, , 01:06 — REGNUM Заявление спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, согласно которому ведомство дало согласие на привлечение аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня в качестве обвиняемого и его задержание, вызвало бурное осуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 18 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«При Сталине, если не ошибаюсь, преступников такого уровня задерживали, судили и осуждали даже без санкции Верховного Совета. КГБ СССР имел достаточные полномочия. И наказание бы ему было адекватным — «высшая мера наказания, смертная казнь». Вот на министра наверное требовалась бы санкция ВС или ЦК. Однако, в данном случае, уверен, санкция была бы на самом высоком уровне», — считает Максим А.

По мнению ряда граждан, действия Совета Федерации не выглядят достаточно оперативными и жёсткими. Пользователи уверены, что коррупция в России требует более решительных действий.

«И это называется борьбой с коррупцией? Нет, это имитация этой борьбы, это меры по активизации и совершенствованию коррупционных деяний. Так власть Россия никогда не победит коррупцию даже внутри самой себя. А ей это, по-видимому, и не нужно. Не на зарплату же чиновникам жить», — написал Александр А.

По мнению некоторых комментаторов, Матвиенко создала показательный характер вокруг дела Меня. По их видению, это имеет цель продемонстрировать другим членам Совета Федерации, что наказание за нарушение закона случиться вне зависимости от того, насколько высокопоставленным является человек.

«А может это просто средство запугать остальных членов счётной палаты? Просто она опять нарушения в бюджете на IT расходы увидела, в том числе у сенаторов, МВД, росгвардии. Вот и появилось дело 10 летней давности вдруг. Спрашивается почему вдруг кто то возобновил расследование какого-то хищения 2011 года? Нет текущих дел? Странно всё это», — пишет Александр Ш.

Отдельные пользователи указали на то, что, несмотря на ход дела и какую-никакую работу руководства страны по очищению своих рядов от преступников, те мне менее, украденные средства так и не доходят до адресата, в результате чего, в конечном итоге, страдает народ России.

«День через день, то губернатор то министр, то полковник, то депутат, то миллиард, то два, то десять. А ведь эти денюжки не дошли до места назначения, зато по бумагам все сделано, и нового на сделанное в бумагах не выделяется, а по факту ничего нет, как и денег на хищениях которых попались чинуши. Никто в бюджет не вернул, никто похищенное не отстроил, зато там на верху все гладко все хорошо, страна процветает, миллиарды ворованные за границей, а люд российский здесь на родной земле в нищете погибает», — поделился мнением пользователь bludnya.

Напомним, 18 ноября Совфед дал согласие на привлечение аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня в качестве обвиняемого и его задержание.