Подгорица, , 17:14 — REGNUM Перепись в Черногории в 2021 году — это следующее большое политическое испытание для страны, отмечает черногорский писатель Андрей Николаидис в интервью хорватскому изданию jutarnji.hr.

«Перепись стала самым важным вопросом для выживания и устойчивости Черногории как отдельной нации и государства. А именно, после того, как просербские силы победили на парламентских выборах и, таким образом, свергли прочерногорскую ДПС Мило Джукановича по прошествии более 32 лет, все их силы теперь сосредоточены на сборе статистических данных о том, что количество сербов превышает долю черногорцев», — отмечает эксперт.

Это фактически подтвердило бы неизменную мантру новой национальной программы Вучича «Сербский мир» о Черногории как еще одном сербском государстве, которая, в свою очередь, вытеснила бы Черногорию и превратила ее в фольклорный детерминант сербской национальной, культурной и религиозной идентичности.

В Черногории забили тревогу, потому что предстоящая перепись несет в себе ответ о выживании черногорцев и Черногории как отдельной этнической группы и культурной идентичности.

А именно, повсюду в мире государство собирает различные статистические данные о населении в своем районе — от количества, размера квартир, количества браков и разводов до образования и занятости. Только в Черногории это заявление касается только трех вопросов — какой вы нации, религии и языка.

«Торги по нему уже начались, и список является политическим вопросом», — отмечает Николаидис.

Началась конкуренция между сербами и черногорцами, потому что будущее и судьба некогда самой маленькой югославской республики зависят от того, кем будет или будет больше. Просербские силы и Сербия уже начали кампанию по переписи населения, и сербский историк Александр Ракочевич, один из идеологов «сербского мира», поставил задачу иметь больше сербов — около 45 процентов, в то время как черногорцы, по расчетам, будут максимум 30 процентов.

«Нет никаких сомнений в том, что объявленная перепись — ключевая цель сербской национальной программы. Здесь нет ничего противоречивого или скрытого, и президент Сербии Александр Вучич несколько раз открыто говорил об этом, прямо заявляя, что перепись населения является самым важным вопросом сербской национальной политики в Черногории», — говорит историк Аднан Прекич из университета Черногории в Подгорице.