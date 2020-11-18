Киев, , 17:09 — REGNUM Главной целью карантина выходного дня на Украине является сдерживание суточного количества заболеваний COVID-19 на уровне 12−15 тысяч.

Об этом заявил на заседании правительства сегодня, 18 ноября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль еще раз повторил позицию власти, что карантин выходного дня — это «взвешенная альтернатива» полному локдауну.

«Если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат уже через 2−3 недели. Результат — это выход на плато в количестве 12−15 тысяч случаев в сутки», — заявил глава правительства.

По его словам, так Украина сможет «несколько разгрузить» свою медицинскую систему.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада отклонила проект постановления с рекомендацией правительству пересмотреть решение о введении на Украине карантина выходного дня до конца ноября. Решение поддержали лишь 149 народных депутатов при минимально необходимых 226.

После этого отдельные депутаты пообещали, что обратятся в Конституционный суд Украины, чтобы через эту институцию отменить «геноцид имени Шмыгаля».

17 ноября глава минздрава Украины Максим Степанов допустил возможность увеличения заболеваемости до 20−30 тыс. случаев в сутки, что, по его словам, будет означать коллапс всей медицинской системы.