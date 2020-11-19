Москва, , 00:57 — REGNUM Заявление бывшего президента США Барака Обамы о том, что России не хватает военных баз для статуса супердержавы, вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Чушь. Одна автономная атомная подводная лодка в мировом океане — одна база. 10 лодок — 10 баз. А главное, что не надо никому платить за аренду земли и базу всегда можно менять с одного места в выгодное другое», — поделился мнением Александр К.

Многие пользователи не согласились с мнением экс-президента США. По видению граждан, Россия обладает достаточным количеством военных баз, число которых даже растёт.

«Ну, я Обамкину книгу пока не читал и не знаю, насколько можно верить этим фразочкам, вполне возможно, вырванным из контекста. Но даже если так — камон, уж чего-чего, а военных баз у нас хватает вполне, да и новые (недавно совсем читал об этом) постоянно открываются. Вопрос вооружения у нас тоже проработан отлично — весь мир покупает наши списанные военные самолеты, установки и другую технику, и это при том, что мы, в отличие от Штатов, еще и тратим меньше денег на оборонку. Это реально повод для гордости, ведь значит, что наши технологии экономичнее», — считает Константин А.

Другие выступили с мнением, согласно которому жители России и не собираются соревноваться с Америкой по количество военных баз на территории мира. Граждане отметили, что желают направить свои усилия на качественное улучшение жизни внутри страны.

«Обама не считает, что Россия это свердержава. А он спросил у граждан России: хотим ли мы жить в стране, тратящей огромные деньги по всему миру на вооружение? Считаю мощь России достаточной, чтобы уничтожить любую страну. Я как гражданин России хочу, что бы огромные деньги тратились на благосостояние моего народа: здравоохранение, образование, достойные зарплаты и пенсии… А на мнение Обамы мне наплевать», — написал Аркадий Д.

Нашлись и те, кто указал Обаме на неправильное понимание термина сверхдержава. Граждане пришли к выводу, что на самом деле, чтобы быть сверхдержавой, необходимо иметь колонии, но Российская Федерация не намеревается посадить весь мир на свои штыки.

«Значит, по его мнению — супердержавность это напичканность чужих стран его оружием? Узкое мышление у товарища. Раньше супердержавами считались держатели большого количества колоний. А нужна вообще эта супердержавность? Особенно, если она сидит на штыках», — пишет Maria Z.

Напомним, 17 ноября бывший президент США Барак Обама заявил о том, России не хватает военных баз для статуса супердержавы.