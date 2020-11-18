Париж, , 18:25 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриель Атталь заявил, что страна «еще очень далека от победы над вирусом» SARS-CoV-2, несмотря на снижение количества зараженных з сутки.

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Как сообщает Le Figaro, в среду, 18 ноября, в ходе пресс-конференции Атталь заявил, что Франция «пока очень далека от победы над вирусом». «В пик первой волны пандемии у нас было 33 170 заражений в день и около 46 000 летальных исходов всего», — пояснил он.

«Мы еще не начинаем отмены карантинных мер и в ближайшее время не начнем. Отказаться от наших усилий сейчас из-за того, что битва якобы завершена, было бы опасно», — резюмировал официальный представитель правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о возможном начале выхода из режима самоизоляции, после которого уже не будет «такого карантина, как прежде».

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