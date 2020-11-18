Москва, , 16:56 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг имеющих право на оплачиваемый отпуск в удобное время, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет, следует из документа.

Сейчас это право есть у работников, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствует условие по возрасту младшего из детей.