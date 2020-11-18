Москва, , 16:48 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») стал новым заместителем сопредседателя Межпарламентской группы РФ от Государственной думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

На этом посту он сменил Евгения Примакова, сложившего свои депутатские полномочия в связи с назначением главой Россотрудничества.

Несмотря на пандемию «группы дружбы» продолжают работать, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Олега Викторовича отличает высокая ответственность, высокая эффективность и знание внешней политики», — отметил Слуцкий.

Межпарламентская группа — это внутренний орган Федерального собрания России, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским союзом. В ее функции входит обеспечение участия парламентариев в деятельности Межпарламентского союза и поддержание межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами зарубежных государств. Традиционно ее сопредседателями являются спикеры Госдумы и Совета Федерации.