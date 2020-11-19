Москва, , 00:45 — REGNUM Обнаруженные избирательные бюллетени, в количестве более 2,7 тыс. штук, для досрочного голосования в американском штате Джорджия, которые не были учтены при подсчете голосов на выборах президента США, вызвали бурное обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 18 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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"Демократические выборы — это как студенческий буфет. Выбираешь между пирожком с картошкой и пирожком с капустой. При этом от картошки у тебя изжога, на капусту аллергия, и вообще, мучное тебе нельзя. А пирожок в итоге еще и протухший», — написал пользователь С. Е.

По мнению некоторых граждан, данная новость стала очередным подтверждением того, что выборы в США оказались подтасованными. Пользователи пришли к мнению, что по уровню фальсификаций Амерка обошла те страны, выборы в которых она сама же и критиковала.

«В Америке самые лживые и подставные выборы, по вопросам фальсификации многим странам только «поучиться», — считает пользователь VVOOV Osadchiy.

Ряд пользователей оказался возмущён тем, что факты фальсификаций при голосовании на выборах в США не интересуют международные наблюдательные организации. Граждане считают, что данные структуры работают только в интересах Америки и спускаются с поводка только в интересах руководства США.

«А где все мировые организации по правам человека, почему так тихо и никто не кричит, как людей лишают права голоса в «демократичных» штатах?! Ой, я забыла, они же не международные, а американские», — пишет пользователь Карина.

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что Байден стал назначенцем со стороны американской финансовой элиты. По их видению, то, как прошло голосование в США, говорит о том, что фигура Трампа идёт в разрез интересам данных групп.

«Американ Истеблишмент» до начала выборов решил, что победит Байден! все остальное, скандалы, народные волнения — необходимые благоприятные условия для такого результата», — поделился мнением Роман В.

Напомним, 18 ноября выяснилось, что более 2,7 тыс. избирательных бюллетеней для досрочного голосования не были учтены при подсчете голосов на выборах президента США в округе Файетт штата Джорджия.