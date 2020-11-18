Москва, , 16:42 — REGNUM США и их союзники по НАТО недовольны остановкой войны в Нагорном Карабахе и пытаются снова разжечь конфликт между народами Азербайджана и Армении, заявил 18 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки.

Глава СВР отметил, что вмешательство России в ситуацию Карабаха свело к нулевому результату многолетние усилия США и НАТО, направленные на вытеснение России из Закавказья.

«Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — сказал Сергей Нарышкин.

«Ни Вашингтон, ни «единая Европа» не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его «демонтажа» они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении», — подчеркнул директор СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорный Карабах вводятся российские миротворческие войска, которые будут контролировать режим прекращения огня.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября. Количество жертв этой войны до сих пор не установлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны России уточнило расположение пунктов миротворцев в Карабахе

Читайте развитие сюжета: Лавров и сопредседатели Минской группы обсудили положение в Карабахе