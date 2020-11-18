Киев, , 16:24 — REGNUM Для личного состава Вооруженных сил Украины в рамках евроатлантической интеграции страны станет обязательным изучение английского языка.

Солдаты ВСУ Oleinik.win

Соответствующее заявление сделала 18 ноября пресс-служба украинского минобороны, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что изучение английского языка личным составом ВСУ является неотъемлемой составляющей внедрения «новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах».

Ведомство уже создало новый ориентировочный каталог военных должностей офицерского и сержантского состава, в котором определены требования к базовому образованию, уровню военного образования и владению иностранным языком.

Министерство отмечает, что для тех, кто уже владеет английским языком на достаточном уровне, предусмотрена организация преподавания на курсах профессионального военного образования исключительно на английском — это «открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом».

С целью усовершенствования системы военного образования и подготовки кадров… вводится единая учебная программа «Иностранный язык» в высших военных учебных заведениях, находящихся в сфере управления министерства обороны Украины и военных учебных подразделениях высших учебных заведений, говорится в заявлении.

В завершение министерство отмечает, что сейчас осуществляется реализация проекта поставок правительством США на Украину новых языковых лабораторий, учебных материалов и пособий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО не стоит превозносить до ранга культа и что Киев готов рассмотреть варианты интеграции в Альянс без этого шага.

В октябре президент Зеленский заявил, что Украина находится на пути в НАТО и полноценное членство в Альянсе является «реальной перспективой».