Варшава, , 16:19 — REGNUM Депутат Европейского парламента от польской партии «Весна» Лукаш Кохут направил письмо президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру. В нем политик выступил с заявлением, что польский регион Силезия, который он представляет, готов принять помощь Берлина для борьбы с пандемией, несмотря на отказ Варшавы. Об этом 18 ноября сообщает Dziennik.

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«Я с большой радостью получил информацию о возможности оказания Польше медицинской помощи, которую предлагает ваша страна — Германия — в борьбе с пандемией коронавируса. Ситуация в польской системе здравоохранения критическая», — написал евродепутат в письме германскому лидеру.

Он добавил, что ежедневный рост числа заразившихся наблюдается в Польше на уровне 20 тысяч новых случаев в сутки, что привело к «полному параличу здравоохранения» в некоторых регионах.

«Не хватает мест в отделениях неотложной помощи и квалифицированного персонала. Нет специализированного оборудования, которое могло бы спасти человеческие жизни. Специализированные медицинские центры стремительно трансформируются в импровизированные больницы для людей, страдающих коронавирусом, что приводит к тому, что людям с иными заболеваниями, которым требуется передовое лечение, не оказывается помощь», — написал Кохут.

«Видя отсутствие реального интереса со стороны президента Республики Польша Анджея Дуды к предложению Вашей помощи, принимая во внимание жизни женщин и мужчин, проживающих в Силезии, откуда я родом и которое я с гордостью представляю в Европейском парламенте, хочу попросить вас о помощи в поставке специализированного медицинского оборудования и поддержке медицинского персонала», — добавил он.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска отказался от помощи в борьбе с пандемией коронавируса, которую Варшаве предлагала Германия.