Москва, , 00:44 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что военнослужащие РФ и Турции будут участвовать в «операциях по обеспечению безопасности» в Нагорном Карабахе, вызвало возмущение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 18 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

"Орали во всё горло, что Турции там не будет, а тут как обычно получилось», — написал Антон К.

Многие граждане оказались в негодовании от совместных операций военных Турции и России. Пользователи напомнили, что совсем недавно, в данном конфликте, был сбит российский вертолет, в котором погибли лётчики ВКС России.

«Совместные операции — это стрельба по российским вертолетам? Что Эрдоган, что Алиев, уже открыто вытирают ноги о позиции России в этом конфликте», — написал пользователь под псевдонимом Молитесь.

Некоторые комментаторы предположили, что совместные операции Турции и России в конечном итоге могут привести к возникновению нового горячего конфликта между двумя странами.

«Совместная операция? Боюсь, это будет начало новой войны в Карабахе, но только уже не Армении с Азербайджаном, а России с Турцией», — считает Денис К.

Отдельные пользователи указали на то, что руководство России заявляло о том, что военных Турции не будет на территории Карабаха. Они задались вопросом: не является ли данный фактор неожиданным для властей Российской Федерации и не станет ли это вероятным началом нового конфликта.

«Интересно, как сейчас в России будут объяснять, почему избиение союзника России по ОДКБ, уничтожение российского вертолёта и проникновение турецкой армии на Кавказ — это победа опять всех переигравшего Путина? Заманиваем туретчину, дабы уничтожить стремительным ударом?» — задаётся вопросом Элина С.

Напомним, 18 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военнослужащие РФ и Турции будут участвовать в «операциях по обеспечению безопасности» в Нагорном Карабахе.