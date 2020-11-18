Москва, , 16:16 — REGNUM В Минэкономразвития обещают подумать над возможностью ввести уголовную ответственность за недостоверные статистические данные, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

«Учитывая вопрос — возьмем в проработку», — сказал замглавы МЭР Владислав Федулов, отвечая на соответствующий вопрос депутата Госдумы.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий отдельные полномочия по осуществлению официального статистического учета и порядок предоставления первичных статистических данных.